Encore plus de jeux sur Netflix

Là maintenant tout de suite. Ouvrez l'appli Netflix sur votre téléphone portable et allez dans la section "Jeux". Vous allez découvrir que tout un tas de jeux sont inclus dans votre abonnement. Netflix a lancé plus de 100 jeux depuis l'ouverture de la division jeux vidéo. Il y a de tout : des portages de jeux populaires comme GTA et Braid, des puzzle games pour casu et plein de visual novels (pardon, "histoires interactives") que Netflix a regroupé sous le label Netflix Stories Netflix ne compte pas s'arrêter là. Selon Gregory Peter , co-CEO de la boite, Netflix a plus de 80 jeux en production et beaucoup sont justement des Netflix Stories fondés sur les licences Netflix car c'est facile à produire. Netflix compte en sortir un par mois en utilisant des licences comme Selling Sunset ou Emily in Paris donc il y a peu de chances qu'on en reparle sur ce site. Par contre on est curieux d'en savoir plus sur leur AAA en développement