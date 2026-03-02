ACTU
La mise à jour multijoueur de Teardown, c’est pour très bientôt
par Buck Rogers, email
En 2020, notre choo.t nous avait rédigé un aperçu lors de l’entrée en accès anticipé de Teardown. On va dire qu’au vu des avis extrêmement positif du jeu, il avait vu juste à l’époque. De plus, on peut dire que Tuxedo Labs ne se sont pas reposés sur leurs lauriers, ils ont continué à suivre le jeu. Bon, souvent avec du contenu payant de qualité inégale, mais là ce qui nous attend c’est un mode multijoueur qui arrivera le 12 mars sur Steam.
C’est par l’intermédiaire d’une mise à jour majeure que vous pourrez désormais vivre dans une joyeuse pagaille en coopération jusqu'à 12 joueurs. Les Gremlins auront accès à la campagne principale, au mode Bac à sable, plus de nouveaux modes multijoueurs qui arriveront pour l’occasion. Pour les joueurs consoles, pas de panique, cela n’est pas encore daté pour la PS5 et la Xbox Series, mais c’est prévu d’arrivée dans le courant de l’année.
