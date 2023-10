Nous aurons forcément le fin mot de l’histoire la semaine prochaine, mais selon The Verge , la fusion entre Microsoft et Activision Blizzard King se concrétiserait la semaine prochaine, soit le vendredi 13 octobre. Il est vrai que la Competition and Markets Authority (CMA) s’était laissée jusqu’au 6 octobre , c’est-à-dire aujourd’hui, pour rendre sa décision finale quant à son approbation du rachat. Il se peut donc qu’elle soit en définitive favorable et que cela soit la fin du marathon pour le géant de Redmond.Quoiqu’il en soit, on rappelle que la date de limite de cette fusion avait déjà été reportée au 18 octobre , et que Microsoft en cas d’annulation, devra s’acquitter de 4,5 milliards de dollars de frais de résiliations. Cependant, on a l’impression que cela n’arrivera pas.