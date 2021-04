La France, on l'aime ou on la survole

Ne pas choisir M83 pour la musique est un crime

Il ne fait jamais aussi beau à Etretat

Un studio bordelais qui met en avant le Parc des Princes ? C'est un coup à se faire crever les pneus

Asobo vient de sortir une grosse mis à jour pour Microsoft Flight Simulator et elle ajoute des versions super détaillées du Benelux et de la France. Le résultat est superbe et donne l'impression de survoler une carte postale. On a quand même quelques reproches:La version Xbox est toujours prévue pour cet été.