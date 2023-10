La Fear Machine se met en route

Il y a peu de chance que la sortie de The Fabulous Fear Machine aujourd'hui même sur PC fasse beaucoup de bruit, et pourtant il s'agit bel et bien d'un jeu extraordinaire qui mérite amplement votre attention. Vous ne retrouverez pas de test dans nos colonnes, pour la simple et bonne raison qu'on vous avait déjà dit tout le bien qu'on en pensait à l'occasion d' une preview couvrant trois des quatre chapitres du jeu. Certes, l'ultime campagne est encore plus riche que les précédentes, elle apporte de nouvelles thématiques et quelques nouvelles mécaniques, mais globalement elle ne vient que confirmer nos premières impressions qui étaient déjà excellentes.Donc voilà, si vous aimez l'esthétique pulp des vieux comics horrifiques, les jeux de gestion innovants, l'humour noir et si vous êtes sensibles aux réflexions autour des notions de désinformation et d'instrumentalisation des peurs collectives, craquez sans scrupule la quinzaine d'euros correspondant au prix de lancement sur Steam . Et si le jeu ne vous plait pas, vous pourrez toujours invoquer nos accointances avec le milieu occulte des développeurs de jeux étranges et révéler un complot mondial visant à l'inflation incontrôlée des backlogs.