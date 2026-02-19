Logo Factornews texte
La date de sortie de REPLACED est DEPLACED

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
On sait que REPLACED, le jeu de Sad Cat Studios, est attendu par quelques Pandas sur le site. C’était avec joie que CBL avait annoncé enfin la date de sortie tant attendu du titre qui devait au départ se pointer ce 12 mars sur PC et Xbox Series. Mais voilà, il y aura un peu de retard à l’arrivée, puisque dorénavant il faudra patienter jusqu’au 14 avril pour mettre les mains sur l’œuvre vidéoludique, tout en espérant que le report ne soit pas le début d’un running gag.

Ceux qui jouent sur Steam pourront patienter avec la démo du jeu qui est arrivée depuis la semaine dernière. Quant aux autres, il faudra prendre votre mal en patience, ou bien, vous incruster chez un de vos potes "Pciste", une espèce qui va peut-être un jour être en voie de disparition vu le prix des composants qui ne cessent de grimper… Vous pouvez bien évidemment en profiter pour lire ou relire l'aperçu de Frostis

