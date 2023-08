La boite X trois cent soixante ferme sa boutique

En novembre, la Xbox 360 aura 18 ans. La seule console à succès de Microsoft est donc considérée comme faisant partie du paysage rétrogaming permettant à une nouvelle génération de joueurs de se poser des questions comme "Mais putain c'est quoi un cable YUV ?". Ils vont par contre avoir des problèmes à acheter des jeux en ligne vu que Microsoft va fermer la boutique de la console le 29 juillet 2024.Il sera toujours possible de retélécharger les jeux achetés. Pour les jeux rétrocompatibles, il sera possible de les acheter sur Xbox One et Xbox Cerises. Mais pour le reste, c'est tout un pan du JV qui disparait y compris un bon paquet de jeux indie et comme toujours on se demande "Mais pourquoi ?". Pour économiser trois bouts de chandelle ?