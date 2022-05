Après avoir annoncé il y a quelques semaines le rapatriement en interne du développement de l'édition next-gen de The Witcher 3 , sans donner plus de détails quant à la nouvelle date de sortie, CD Projekt RED se sent suffisamment en confiance pour clamer que ce gros patch arrivera finalement au quatrième trimestre. N'allez pas non plus graver ça dans votre agenda en marbre, avec le grand mal des reports incessants qui sévit depuis quelques années, il n'est pas impossible que cette version toute de ray tracing vêtue du troisième épisode des aventures de Geralt glisse en 2023.