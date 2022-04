The Witcher 3 next-gen repoussé

On pensait que maintenant que le gros patch next-gen pour Cyberpunk 2077 est sorti, celui destiné à The Witcher 3 ne serait qu'une formalité ou presque. Il faut croire que non, car CD Projekt RED vient d'annoncer via un tweet que le développement de cette "nouvelle" version du jeu, jusque là confiée aux bons soins de Saber Interactive , va se poursuivre en interne chez CDPR. Aucune raison n'est avancée, mais ce n'est généralement pas bon signe quand on enlève le boulot d'un sous-traitant pour le finir soi-même. La conséquence directe de tout ça, c'est que ce patch qui devait sortir au cours du deuxième trimestre, est comme il se doit reporté à "plus tard", une fois que la quantité de boulot requise pour finir le travail aura été évaluée.