L'IA bien qui l'IA le dernier

2023 a été une année paradoxale pour le JV. Au niveau qualité des jeux, c'est une des meilleures en date. On s'est bouffé un (voire deux) "jeu de l'année" presque chaque mois. Mais pour les gens qui les font, 2023 a été un désastre vu que 6500 personnes ont perdu leur boulot . Du coup ce n'est pas forcément le moment pour annoncer la bouche en coeur qu'on va utiliser des IA pour développer des jeux.C'est pourtant ce qu'a fait Microsoft en annonçant un partenariat avec Inworld qui fournit des outils permettant de générer des dialogues, des quêtes et des histoires. Bien entendu on nous explique que ça permettra de "repousser les limites du JV actuel" et aux développeurs de toutes tailles de "réaliser leur vision" mais la réalité est que plus vous introduisez d'IA dans la chaine de prod et moins vous avez besoin de gens.Aux US, le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA est en grêve depuis 117 jours. Ils exigent de recevoir des sous quand Netflix et compagnie diffusent des films/séries où ils jouent comme c'était le cas pour les médias classiques. Mais une de leurs demandes concerne l'IA. Ils ont peur que les studios se servent de la techno pour utiliser leurs voix et leurs visages à perpétuité et sans leur consentement. La patronne de SAG-AFTRA est Fran Drescher (une nounou d'enfer) ce qui a donné lieu à d'excellents memes Si je vous raconte tout cela c'est que l'IA utilisé pour du doublage est déjà une réalité dans le JV. Le studio Embark utilise la techno pour générer une bonne partie des doublages de The Finals à savoir les voix des annonceurs. Non seulement le résultat est loin d'être probant mais ça sent l'économie de bouts de ficelles surtout pour un studio qui se vante d'avoir capturer l'authenticité du bruit des armes à feu . Embark se fait tirer dessus à boulets rouges par les doubleurs et va probablement se faire allumer dans les avis Steam quand il sortira.Ca va être le sympa le futur : on aura des news écrites par une IA qui citeront des communiqués de presse générés par une IA pour parler de jeux créés avec des IA.