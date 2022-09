L'E3 2023 a fait le choix de la date

la plèbe

L'E3 nous avait confirmé qu'il reviendrait ; il nous annonce maintenant quand il reviendra : le salon se tiendra du 13 au 16 juin 2023, dans ce bon vieux Convention Center de Los Angeles. Un peu comme pour la Gamescom, les deux premiers jours seront purement dédiés aux professionnels, le troisième ouvrira ses portes également pourle grand public, et le dernier jour, quand tous les exposants seront bien crevés, lui sera entièrement consacré.Un des deux halls du Convention Center sera dédié aux pros, avec des petits stands plutôt cosy, limite intimes, pour des présentations et rendez-vous plus confortables. L'autre hall sera lui entièrement dévolu au bruit et à la fureur, et c'est lui qui verra débouler le public les deux derniers jours. Reste à savoir maintenant quels sont les exposants qui seront prêts à faire leur retour dans ce salon à l'ancienne, quand les trois dernières années ont prouvé à tout le monde qu'il n'était plus forcément aussi indispensable. On imagine bien Microsoft avoir un gros stand, parce qu'ils sont toujours partants pour la déconne et que l'argent n'est pas trop un problème pour eux, mais on voit en revanche difficilement les autres gros (Sony, Nintendo, Ubisoft, EA, Activision...) faire leur retour comme si de rien n'était.La grande question est maintenant de savoir si Geoff Keighley voudra se lancer dans un affrontement avec le salon de l'ESA (et ReedPop) : c'était ce qu'il annonçait à la fin de son Summer Game Fest cette année mais qui sait, peut-être que les deux parties arriveront à trouver un terrain d'entente autour d'une petite bière et d'un gros carnet de chèque.