L'E3 confirme son retour

Cette fois, c'est la bonne : il y aura bien un E3 la deuxième semaine de juin en 2023 au Convention Center de Los Angeles. La petite surprise est qu'il sera co-organisé par l'ESA et ReedPop . Le nom ne vous dit peut-être rien mais c'est la boîte qui organise des salons comme PAX, la New York Comic Con et l'Eurogamer Expo (EGX). ReedPop est une branche du groupe RELX qui a racheté en 2018 Gamer Network qui détient Eurogamer, GamesIndustry.biz, Rock Paper Shotgun et VG247.Vous avez bien lu : l'E3 sera donc organisé par un association représentant l'industrie du JV et par un groupe de presse spécialisée. Voilà de quoi garantir une information indépendante de qualité. L'E3 2023 devrait être orienté vers l'industrie et accueillera "éditeurs, développeurs, journalistes, créateurs de contenu, constructeurs, acheteurs et vendeurs de licences", comme les éditions précédentes donc.Est-ce que l'E3 sert encore à quelque chose mis à part à renouveller mon stock de t-shirts et de clés USB ? Réponse dans 11 mois. Il n'est pas impossible qu'on y fasse un tour. Ca me donnera une excuse pour sortir de chez moi. Et pour enfiler un pantalon.