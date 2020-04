L'E3 2020 hors ligne

On s'en doutait un peu mais c'est désormais officiel : il n'y aura finalement pas de version en ligne de l'E3 cette année. Chacun fera un peu sa sauce : Microsoft, Ubisoft et Nintendo feront des conférences dans leur coin, d'autres éditeurs participeront au Summer Of Gaming et d'autres comme Bethesda ne feront tout simplement rien.On les comprend un peu : un des intérêts de faire le tout en ligne est d'espacer les différentes annonces plutôt que de grouper le tout au risque de passer inaperçu. Quoi qu'il en soit, Factornews suivra le non-évènement de la meilleure manière qui soit : en robe de chambre tout en sirotant un russe blanc.