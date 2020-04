E3 2021 : les dates

Les organisateurs de l'E3 pensent déjà à l'après Covid-19 et ont annoncé les dates pour l'E3 2021. Il se tiendra du 15 au 17 Juin et il est question d'une version "réinventée" du salon. On se demande s'il s'agit toujours du cauchemar qui était prévu pour cette année . Quant à la version en ligne de l'édition 2020, on attends toujours les détails. Bethesa a annoncé qu'ils ne feront pas de "Bethesda Direct" mais qu'ils ont plein de choses à annoncer les mois à venir. De son côté, IGN a annoncé le Summer Of Gaming , un genre d'E3 en ligne auquel participeront 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic et bien d'autres. Le tout devrait débuter début Juin.