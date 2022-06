Embracer fonctionne au PIF

La stratégie du Embracer Group est assez floue mais elle semble consister à lever des fonds pour racheter des studios et des licences afin d'augmenter la valeur du groupe et de lever de plus de fonds pour racheter plus de studios et de licences. Il n'est pas impossible qu'à terme les actionnaires majoritaires vendent le tout pour prendre une retraite dorée. Ils ont déjà trouvé des pigeons : le PIF a racheté 8,1% des parts du groupe pour 1 milliard de dollars.Le PIF ou Public Investment Fund est un fond d'investissement contrôlé à 100% par la dictature au pouvoir en Arabie Saoudite avec à sa tête le tueur de journaliste Mohammad bin Salman et au pognon quasi illimité. Le PIF s'est déjà offert SNK ainsi que des parts d'EA, Activision-Blizzard, Take-Two, Capcom et Nexon. En mai, le PIF s'est même offert 5% de Nintendo.