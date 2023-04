L'Ally du petit déjeuner, l'Ally Ricoré

Les fuites autour de l'Ally continuent. On vient d'apprendre que le modèle "bas de gamme" coûterait $600. Pour ce prix vous aurez une puce Z1 non-Extreme et un SSD de 256 Go. C'est seulement $70 de plus que la Steam Deck 256 Go. Il ne reste plus qu'à connaitre l'autonomie et les performances des deux modèles surtout en mode 15W. A noter que si le futur FSR 3.0 d'AMD utilise le matos dédié à l'IA des RDNA 3, ça pourrait être l'arme secrète de l'Ally.