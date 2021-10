Konami va-t-il recommencer à faire du jeu vidéo ?

PES

Ca fait des années que Konami , éditeur japonais jadis prestigieux, n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors que la boite possède un paquet de licences ayant chacune donné naissance à plusieurs chefs-d'oeuvres, elle se contente de les laisser moisir à la cave au profit de jeux mobiles tout pourris, et de DLC pour Yu-Gi-Oh pour voler l'argent de poche des petits enfants. Le dernier fait d'arme de Konami est d'avoir réussi à sortir un jeu ( eFootball 2022 ) qui s'est classé en à peine vingt-quatre heures bon dernier de la classe sur Steam, un exploit jamais vu.Nous, on est pas les derniers pour tirer sur des ambulances déjà en feu, mais quand même, on aimerait bien que ce triste état de fait change un peu. Et il se pourrait bien que ça soit le cas : d'après Video Games Chronicle , Konami semble bien décidé à renverser la vapeur et à recommencer à sortir des vrais jeux à partir de ses licences existantes, en l'occurrence Silent Hill, Metal Gear Solid et Castlevania.C'est la série des chasseurs de vampires qui pourrait faire son retour en premier, avec un nouvel épisode développé en interne qui "réinventerait" la série. MercurySteam (actuellement à l'oeuvre sur Metroid Dread pour le compte de Nintendo) avait déjà fait un boulot plus que correct avec un passage à la 3D enfin réussi, donc on se demande ce que Konami pourrait avoir en tête pour ce reboot de la licence.Du côté de Metal Gear Solid, point de nouvel épisode en vue (en tout cas, pas pour l'instant), mais un remake, en l'occurrence celui de MGS3 - ça tombe bien, c'est le meilleur du lot. C'est le studio chinois Virtuos qui serait aux commandes. Peu connue, la boite a pourtant pas mal d'expérience de portages et de remasters derrière elle, ayant par exemple bossé sur les versions Switch de The Outer Worlds ou Dark Souls Remastered, ou participé au développement de Shadow of the Tomb Raider et Star Wars Jedi Fallen Order. En plus de ce remake, des remasters plus traditionnels des épisodes précédents pourraient également être à l'ordre du jour.Enfin, du côté de Silent Hill, c'est encore plus flou : plusieurs projets seraient en cours de développement, dont un chez un studio japonais "de renom", mais on n'oublie pas également que Konami et la Bloober Team ont récemment signé un partenariat , sans dire toutefois sur quoi celui-ci allait porter.Bien sûr, tout ceci n'est pour l'instant qu'à l'état de rumeurs, et si jamais certaines d'entre elles devaient se confirmer, ça ne serait pas avant l'année prochaine. À moins que, encore penaud d'avoir loupé l'E3 cette année, Konami ne décide de faire une petite apparition au Geoff Show de fin d'année , annoncé pour le 9 décembre.