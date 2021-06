Bloober Team et Konami se rapprochent

Depuis quelques années, la Bloober Team s'est fait un nom dans le milieu des jeux à ambiance pesante, voire horrifique, avec des titres comme les Layers of Fear, Observer , ou plus récemment The Medium qui a accompagné la sortie des Xbox Series. Le petit studio polonais a finalement tapé dans l'oeil de Konami , puisque les deux boites viennent de signer un partenariat visant à développer des titres main dans la main.Aucun nom n'a été avancé pour l'instant, mais on peut quand même procéder par élimination : les studios de Konami ne vont pas développer une suite à Observer, et on ne voit pas trop Bloober Team bosser sur PES ou Yu-Gi-Oh. Quant au rapprochement avec une certaine série de jeux d'horreur, il avait peut-être déjà commencé quand Akira Yamaoka était venu participer à la composition de la bande-son de The Medium.