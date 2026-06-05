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Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Je danse le Mina

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Contrairement à ce que je vous disais, Mina The Hollower a fait un bon démarrage vu qu'il s'est vendu à 300 000 exemplaires en trois jours. C'est bon signe pour Yacht Club Games qui expliquait en décembre que l'avenir du studio reposait sur le titre et que 200 000 ventes serait super. Récemment le patron du studio expliquait à Bloomberg que le jeu a coûté 5 millions de dollars à produire et qu'il serait déçu s'il ne tapait pas le million d'exemplaires vendus.
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