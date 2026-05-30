Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Ce week-end, mettez vous Mina

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Mina The Hollower est sorti et il y a deux bonnes nouvelles. La première est qu'il coûte 20 euros. La seconde est que c'est un des jeux les mieux notés de l'année. C'est un Zelda-like au look Game Boy Color avec une grosse influence Bloodborne et Castlevania. Il va sans dire que ça tourne au poil sur Steam Deck. Le jeu ne semble pas très bien se vendre mais il faut dire qu'il est coincé entre deux mastodontes : 007 First Light et LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, qui sont tous deux presque aussi bien notés.
Rechercher sur Factornews
 
 