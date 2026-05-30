ACTU
Ce week-end, mettez vous Mina
par CBL, email @CBL_Factor
Mina The Hollower est sorti et il y a deux bonnes nouvelles. La première est qu'il coûte 20 euros. La seconde est que c'est un des jeux les mieux notés de l'année. C'est un Zelda-like au look Game Boy Color avec une grosse influence Bloodborne et Castlevania. Il va sans dire que ça tourne au poil sur Steam Deck. Le jeu ne semble pas très bien se vendre mais il faut dire qu'il est coincé entre deux mastodontes : 007 First Light et LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, qui sont tous deux presque aussi bien notés.