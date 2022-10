It's my Deck in a box

Même si on a sûrement fait le tour de la plupart des grosses fonctionnalités que pouvait rajouter Valve à son Steam Deck , parmi lesquelles la possibilité de changer le taux de rafraichissement de l'écran par exemple, les mises à jour logicielles continuent d'arriver à un rythme régulier. La dernière en date, numérotée 3.3.2, ajoute par exemple de nouvelles fonction de personnalisation des commandes pour vos jeux, pour par exemple vous fabriquer avec amour de petits menus avec des icônes spécifiques à chaque action sur les touchpads. Cette dernière update ajoute surtout une meilleure prise en charge des hautes résolutions pour ceux qui brancheraient leur Deck sur un écran externe.Pourquoi "surtout" ? Parce qu'après quelques semaines de retard, et alors qu'on pouvait le découvrir sur le gigantesque stand Steam Deck du TGS, le dock officiel est enfin disponible . Vendu 99€, soit tout de même plus du double des divers modèles de constructeurs tiers que l'on voit fleurir depuis la sortie de la machine de Valve, celui propose un port USB-C pour le brancher au secteur, un petit câble USB-C pour relier le Deck, trois ports USB type A 3.1, une sortie HDMI 2.0 et une DisplayPort 1.4, et un port Ethernet Gigabit. Un chargeur est également fourni, ce qui n'était pas indispensable mais qui fait quand même toujours plaisir.Enfin, et c'est peut-être la meilleure nouvelle pour tous ceux qui hésitaient encore à adopter la Deck way-of-life, Valve est tout fier d'annoncer que le système de réservation a été abandonné : toutes les commandes passées au cours des derniers mois ont été honorées et vous pouvez vous rendre dès à présent sur la page du Deck pour acheter le votre, et celui-ci sera expédié immédiatement. Valve préfère prévenir que même si leur capacité de production s'est largement améliorée, il n'est pas impossible qu'en cas de futur afflux de commandes et/ou si les composants venaient à nouveau à manquer, ils remettent en place la file d'attente, mais pour l'instant c'est open bar... sauf que le temps de finir de taper cette phrase, seul le modèle 256 Go est en dispo immédiate, les deux autres sont déjà repassés en mode précommande. La rançon du succès.