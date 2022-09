Intel Arc : à fond dans les specs mais pas trop

Intel Arc A380 : 8 coeurs, 8 unités de ray-tracing, 128 XMX Engines, le tout cadencé à 2 GHz et épaulé par 6 Go de GDDR6 avec 186 Go/s de bande passante

Intel Arc A580 : 24 coeurs, 24 unités de ray-tracing, 384 XMX Engines, le tout cadencé à 1,7 GHz et épaulé par 8 Go de GDDR6 avec 512 Go/s de bande passante

Intel Arc A750 : 28 coeurs, 28 unités de ray-tracing, 448 XMX Engines, le tout cadencé à 2,05 GHz et épaulé par 8 Go de GDDR6 avec 512 Go/s de bande passante

Intel Arc A770 : 32 coeurs, 32 unités de ray-tracing, 512 XMX Engines, le tout cadencé à 2,1 GHz et épaulé par 8 ou 16 Go de GDDR6 selon les modèles avec 560 Go/s de bande passante

Intel continue de dévoiler au compte-goutte des informations sur ses futurs GPUs. Aujourd'hui on a eu les specs donc les voici On rappelle que les XMX Engines sont l'équivalent des Tensor Cores d'Nvidia c'est à dire du silicium dédié à l'apprentissage automatique. La première utilisation sera le XeSS, le DLSS d'Intel. Ces specs sont toutefois incomplètes. La fréquence indiquée est la fréquence moyenne tandis que Nvidia fournit la fréquence de base et la fréquence en boost. Mais surtout ces specs ne veulent pas dire grand chose niveau performances. Intel ne donne même pas de valeur théorique à base de TFLOPS. Il faut se contenter de benchmarks fournis par Intel indiquant que l'A750 est l'équivalent d'une RTX 3060.Mais le TDP de la 3060 est de 170W contre 225W pour l'A750. Donc Intel n'est ni meilleur en performances ni meilleur en consommation. Il ne leur reste que le prix qui est toujours inconnu tout comme la date de sortie. On imagine qu'Intel attend l'annonce des futures cartes Nvidia prévue dans 11 jours . En attendant, Intel est en mode "couilles sur la table" en annonçant qu'en matière de ray tracing, Arc fera aussi bien sinon mieux que les cartes Nvidia sans fournir la moindre preuve.