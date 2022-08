Intel : l'Arc bande mou

Les jeux Tier 1 sont les jeux plus populaires utilisant utiisant DX12 ou Vulkan. Les pilotes sont optimisés en premier pour ces titres Les jeux Tier 2 utilisent toujours DX12 ou Vulkan mais sont moins populaires. Les cartes Arc devraient toujours les faire bien tourner mais probablement pas aussi bien que la concurrence Les jeux Tiers 3 utilisent des anciennes version de DirectX ou OpenGL. Bon courage pour ceux-là.

Cette fois c'est la bonne : les premiers GPUs dédiés d'Intel sont disponibles et par disponibles comprenez "dans un PC portable" vu qu'il s'agit de l'Intel Arc 370M qu'on peut trouver dans les HP Spectre x360 16" et de l'Intel Arc 350M qu'on peut obtenir dans un Samsung Galaxy Book2 Pro . On ne s'attendait pas à des miracles et le résultat est pire : le 370M se fait démonter par la RTX 3050 présente dans la génération précédente du HP Spectre.Pire encore : il y a tout plein de problèmes (autonomie par exemple) inexcusables. Intel explique que les pilotes sont encore jeunes mais comme les pilotes des GPUs intégrés d'Intel ont toujours été foireux, on espérait vaguement qu'une boite de cette taille qui lance des GPUs dédiés fasse un peu plus gaffe. Voilà donc pour les GPUs pour portable. Pour les cartes graphiques milieu et haut de gamme pour PCs de bureau, il faudra atteindre encore un peu. Intel n'a toujours pas annoncé de prix ou de date de sortie mais a envoyé ses ingénieurs faire les guignols chez les influenceurs. LTT a ainsi pu "tester" une A770 tandis que Games Nexus a pu mettre ses mains sur une A750 . Dans les deux cas, ils n'ont pas pu réaliser de vrais benchmarks des cartes et n'ont pu les tester que sur une sélection limitée de jeux. Intel a par contre sorti ses propres benchmarks pour montrer que l'A750 fait jeu égal avec la RTX 3060. Passons sur le fait que des benchmarks fournis par le constructeur sont à prendre avec des pincettes et concentrons-nous sur quelques détails importants. Tout d'abord vous devez posséder un combo CPU/carte mère supportant le Resizable BAR (ou Smart Access Memory chez AMD) sous peine de subir des performances dégueulasses. Ce n'est pas un soucis si vous avez du matos récent mais c'est bon à savoirMais surtout les cartes Arc sont massivement optimisés pour Vulkan et DX12. La stratégie d'Intel pour optimiser les pilotes repose sur diviser les jeux en trois groupes :C'est assez problématique car des jeux ultra-populaires comme GTA V ou Apex Legends n'utilisent ni DX12 ni Vulkan ce qui explique qu'ils sont absents des benchmarks présentés... Games Nexus a réussi à mettre la main sur une carte graphique vendue uniquement en Chine et embarquant un Intel Arc A380 et ses benchmarks illustrent bien le problème . Sur un jeu DX12 comme Shadow Of The Tomb Raider, l'A380 tape le 50 FPS en 1080p contre 37 pour une GTX 1050 Ti. Mais sur un jeu DX11 comme GTA V, l'A380 peine à cracher du 34 FPS alors que la GTX 1050 Ti dépasse les 59. La 1050 Ti est sortie il y a presque 6 ans... On vous parlait des pilotes plus haut et c'est pareil pour les cartes graphiques pour PCs de bureau. Gamers Nexus a fait une vidéo entière montrant à quel point la partie logicielle est à la ramasse. Même mettre à jour les pilotes est un défi.Voilà pour les faits. Passons aux rumeurs. Selon le bien informé Igor's Lab , Intel aurait conseillé aux fabricants de cartes graphiques (Asus, MSI, Gigabyte...) de ne pas vendre les cartes utilisant les GPUs Arc directement au grand public mais de se contenter de les fournir aux intégrateurs comme Origin ou Maingear. Pire encore : un ou plusieurs des fabricants auraient décidé d'arrêter de produire des cartes graphiques à base de GPU Arc. Moore's Law est allé encore plus loin en suggérant qu'Intel allait tout simplement abandonner Arc une fois la deuxième génération de cartes (Battlemage) sortie...Le seul truc qui pourra sauver Arc est le prix. Intel promet qu'ils vont "tuer la concurrence" sur le rapport prix/performance pour les jeux "Tier 1" mais on a l'impression que cette avantage diminue à vue d'oeil vu que les cartes graphiques reviennent à des prix normaux à moins qu'Intel ne casse vraiment les prix. Pour l'instant sur le papier, le seul avantage des GPUs Arc est la présence d'un encodeur matériel AV1 qui est en train de devenir le codec vidéo de choix comme des plateformes comme Netflix mais aussi YouTube et Twitch ce qui est parfait pour les influenceurs. C'est donc assez ironique de se faire dégommer par les influenceurs en question.