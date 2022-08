Bientôt de vraies infos sur les prochaines GeForce

Ca ne va pas très fort pour Nvidia qui, pour son dernier trimestre, a annoncé une forte baisse de ses revenus , bien loin des résultats escomptés. La branche qui les a le plus mis dans le rouge est la division Gaming, donc celle des GeForce, mais ne soyons pas dupes : le jeu vidéo va très bien et ça fait bientôt deux ans que beaucoup de joueurs auraient vendu leur mère pour mettre la main sur une GeForce 3000 mais que celles-ci étaient toutes réquisitionnées par ces parasites de crypto-mineurs.Avec l'effondrement du cours des pièces en chocolat virtuelles, nos amis mineurs ont senti le vent tourner et ont donc subitement arrêter d'acheter des cartes par paquets de douze, pour le plus grand plaisir des honnêtes joueurs trop contents de pouvoir enfin toucher une GeForce, qui plus est à des prix enfin raisonnables. Et puis entendons-nous bien : Nvidia n'est pas au bord de la faillite, ils ont quand même fait rentrer énormément de pognon, mais juste pas autant que ce qu'ils espéraient (6,7 milliards de dollars au lieu de 8).Tout ça pour dire que Jensen Huang, le PDG à la veste en cuir de Nvidia, a conclu ces annonces maussades sur une note plus positive en confirmant que les futures GeForce 4000, basées sur la nouvelle architecture Ada Lovelace, seront officiellement dévoilées durant la GTC le 20 septembre prochain . Nécessiteront-elles une petite centrale nucléaire pour être alimentées et d'être plongées dans un bain d'azote liquide pour ne pas prendre feu ? Faudra-t-il vendre l'un de vos enfants en pièces détachées pour vous en payer une ? Après la cuisine, Jensen fera-t-il son annonce en direct depuis ses chiottes ? Des questions qui, on l'espère, trouveront bientôt toutes des réponses.