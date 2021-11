Ikumi Nakamura s'associe à Kaizen Game Works

Le nom d'Ikumi Nakamura ne vous est sûrement pas inconnu, à défaut d'être familier : ancienne de chez Tango Gameworks , qu'elle a quitté il y a un peu plus de deux ans maintenant, c'était elle qui était venue présenter son Ghostwire: Tokyo lors de la conf Bethesda de l'E3 2019. On se demandait ce qu'elle pouvait bien faire depuis tout ce temps, er on le sait maintenant : elle va bosser avec le studio Kaizen Game Works , qui nous a offert l'an dernier l'excellent Paradise Killer , jeu d'enquète en monde ouvert doté d'une esthétique complètement barrée et d'une incroyable bande son city pop / vaporwave auquel je ne saurai que trop vous conseiller de jouer. On est maintenant très curieux de voir ce sur quoi cette collaboration va bien pouvoir aboutir.