Hitman 3 va vous faire casquer

Le mode VR pour Hitman 3 arrive sur PC mais ça vous le saviez déjà . Il ne manquait plus qu'une date : ce sera le 20 janvier. On rappelle que ce n'est pas juste pour Hitman 3. Ce sera aussi pour toutes les missions et cartes d'Hitman 1 et 2. En mouvement, ça a l'air tout simplement excellent. Ca incitera peut-être les joueurs à y aller plus bourrin que silencieux mais le jeu devrait prendre une autre dimension. Le 20 janvier sera aussi la date de sortie du jeu sur Steam et celle de la sortie de Hitman Trilogy sur PS4, PS5, XO, XSeX, EGS et Steam. Comme son nom l'indique, Hitman Trilogy regroupera les trois épisodes du World Of Assassination. Cette trilogie débarquera le même jour sur Xbox Game Pass et PC Game Pass.Enfin le mode Elusive Target Arcade débarquera aussi le 20 janvier. Il s'agira d'enchainer plusieurs cibles et le moindre échec vous obligera à tout recommencer mais il faudra attendre 12 heures pour retenter sa chance. Plus tard cette année le moteur sera mis à jour pour supporter le ray tracing et le XeSS d'Intel. Il est aussi question d'un nouveau mode de jeu baptisé Freelancer avec des éléments de roguelite.