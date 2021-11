Hitman 3 : le mode VR arrive sur PC

du ray-tracing pour la version PC

Hakan Abrak, le patron de IO Interactive, a le sourire dans la vidéo qui suit. Ce n'est pas uniquement car cela fait une semaine que personne n'a fait une vanne foireuse avec son nom (genre "Abrak a des braques" quand il promène son chien). C'est surtout parce que la trilogie World Of Assassination (le reboot d'Hitman de 2015 et ses deux suites) a dépassé les 50 millions de joueurs.Du coup, Hakan en a profité pour annoncer que plein de belles choses vont arriver en 2022 pour Hitman 3 On craignait que le dernier reste cantonné au PS VR comme pour Resident Evil 7 donc c'est une super nouvelle. Si c'est comme la version PS VR, ça permettra de faire TOUTES les missions de la trilogie en VR. Et ce n'est pas tout : il est aussi question de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu. Hakan n'en parle pas mais accessoirement Hitman 3 devrait aussi débarquer sur Steam fin janvier vu que l'exclu temporaire EGS touche à sa fin.