Hitman 3 : A Couteaux Tirés. Et plantés dans le dos

Le reboot d'Hitman a été publié par Square Enix. Sa suite a été publiée par Warner Bros. Pour le troisième opus, Io Interactive auto-publiera le jeu. Mais l'indépendance a un prix et Epic Games leur a fait une offre qu'ils n'ont pas pu refuser : Hitman 3 sera donc une exclu EGS pendant douze mois. Histoire de ne pas casser leurs promesses , vous pourrez importer votre sauvegarde d'Hitman 2 ainsi que les niveaux des deux premiers opus à partir des versions Steam si vous les possédez. Et si la version VR arrive sur PC, vous aurez fort probablement aussi besoin de Steam pour la lancer...Cette annonce a été accompagnée par la présentation du deuxième niveau du jeu, Dartmoor, un chateau anglais comportant ce qu'il faut de vieux meubles et de secrets embarassant. Une des missions secondaires, The Thornbridge Mystery, vous permettra d'enquêter sur un meurtre tout en faisant votre boulot habituel.