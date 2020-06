Hitman 3 pour le prix d'un

Si vous n'avez encore rien acheté, prenez l'édition Gold. Elle comprend le jeu de base et les extensions

Si vous avez déjà le jeu de base, prenez l'Expansion Pass. C'est un poil cher mais il ajoute deux niveaux classiques qui sont des petits bijoux de level design et deux niveaux sniper

Si vous n'avez pas le premier Hitman, prenez le GOTY Legacy Pack.

Si vous avez le premier Hitman, prenez le GOTY Legacy Pack Upgrade. Il ajoute la mini-campagne Patient Zero

Hitman 2 (celui de 2018) permettait de jouer aux niveau de Hitman (celui de 2015) à condition de soit posséder le jeu de base soit d'acheter le "Legacy Pack". Hitman 3 (celui de 2021) ira encore plus loin : non seulement tous les niveaux de Hitman 1 & 2 seront jouables dans le 3 à condition de posséder les originaux mais vous conserverez aussi tout ce que vous avez débloqué dans Hitman 2.Hitman 3 sortira en Janvier 2021 et sera la conclusion de la nouvelle trilogie. Le jeu de base comportera six nouveaux niveaux. Dubai (qu'on a aperçu lors de la conf' PS5) sera le premier niveau et on pourra grimper sur les toits. Ce troisième opus devrait être plus sérieux et sombre que les deux premiers donc il n'est pas sur qu'on puisse de nouveau enfiler des costumes de mascotte ou assomer les gens à coups de truite.Hitman 2 est actuellement en soldes sur Steam et c'est un peu le bordel pour savoir quoi acheter donc voici quelques conseils :Si vous avez suivi ces conseils, vous disposez maintenant d'un beau bébé de 150 Go qui devrait vous occuper une vingtaine d'heures rien que pour la quête principale et en faisant une seule fois chaque mission. Si vous n'avez pas fait le premier Hitman, n'oubliez pas de commencer l'histoire depuis le début : une fois que vous avez passé le prologue/tuto du 2, vous pouvez choisir de débuter la campagne par le prologue/tuto du 1.Un dernier détail ennuyeux : si vous choisissez de jouer hors ligne, vous ne pouvez pas débloquer quoi que ce soit ou monter de niveau.