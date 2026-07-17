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ACTU

Heave Ho 2 est sorti

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Il ne faut pas confondre "Heave Ho" et "tournoi de jeux de baston saoudien". Le premier Heave Ho était un party game à mourir de rire des français de The Cartel. C'est le truc à sortir de manière obligatoire pour une soirée vin-fromage-jeux. On joue des personnages n'ayant qu'une tête et deux bras qui se déplacent en s'accrochant à tout et n'importe quoi (y compris les autres joueurs) pour rejoindre l'objectif.

Le deuxième opus vient de sortir sur Steam, Switch et Switch 2 à 10 balles. Il semble encore plus barré et comporte des décors mobiles bourrés de pièges. L'autre gros ajout est la possibilité d'y jouer en ligne même si c'est à la limite de l'hérésie. La version PC tourne sur une patate ou un Steam Deck. N'hésitez pas à le connecter à la TV. Entre Heave Ho 2 et Fael, c'est une bonne semaine pour le JV indie français.

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