ACTU
Brisez votre intellect cet été avec Looking for Fael et Dimahaven - The Lost Source
par Xavor2Charme, email
Bon ok, les mondes oniriques de Myst et Riven, c’est bien joli, mais que diriez-vous de vous casser la tête dans un appartement angoumoisin quantique ? CBL en parla jadis à la fin du mois de février, Looking for Fael est enfin sorti ce jeudi 16 juillet sur PC et consoles.
Le nouveau titre de Swing Swing Submarine et La Poule Noire propose de vous triturer les méninges dans un jeu d’énigmes inspiré des vénérables classiques de Cyan Worlds ainsi que probablement Blue Prince et Lorelei and the Laser Eyes. Le jeu se boucle en une dizaine d'heures, les avis sont positifs et la démo est toujours en ligne sur Steam si vous souhaitez vous faire un avis.
Je profite de votre attention pour également vous présenter Dimhaven - The Lost Source, le nouveau titre de Zadbox Entertainment. Déjà responsable de Quern – Pensées Immortelles, Dimhaven se démarque par une direction artistique en 3D low-poly et par la mise à disposition d’un appareil photo permettant de photographier les indices plutot que de devoir les noter sur un carnet du XIXe siècle. Une démo est aussi disponible.
Le nouveau titre de Swing Swing Submarine et La Poule Noire propose de vous triturer les méninges dans un jeu d’énigmes inspiré des vénérables classiques de Cyan Worlds ainsi que probablement Blue Prince et Lorelei and the Laser Eyes. Le jeu se boucle en une dizaine d'heures, les avis sont positifs et la démo est toujours en ligne sur Steam si vous souhaitez vous faire un avis.
Je profite de votre attention pour également vous présenter Dimhaven - The Lost Source, le nouveau titre de Zadbox Entertainment. Déjà responsable de Quern – Pensées Immortelles, Dimhaven se démarque par une direction artistique en 3D low-poly et par la mise à disposition d’un appareil photo permettant de photographier les indices plutot que de devoir les noter sur un carnet du XIXe siècle. Une démo est aussi disponible.