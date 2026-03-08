ACTU
Heart of the Machine sort de son accès anticipé !
Après environ une année d'accès anticipé, le dernier bébé de Arcen Games est sorti !
En 2009, Chris Park fondait Arcen Games et sortait AI War: Fleet Command qui posait la question "Et si l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo était poussée au maximum ?". Le jeu de stratégie nous mettait en concurrence contre des factions IA bien plus avancées que nous, dans une sorte d'adaptation de David et Goliath a permis au studio de sortir des jeux mélangeant les genres. Souvent un peu cassés à cause des petits budgets, et pas les plus rutilants du moment, les titres de Arcen Games sentent bon la passion et l'inventivité.
En 2016, l'échec commercial du shoot'em up Starward Rogue mène le studio à licencier la plupart de ses membres.
Puis, après un premier échec, une campagne de financement participatif pour AI War 2 est enfin couronnée de succès, menant à une sortie en accès anticipé en 2018 puis une vraie sortie en 2019. Malgré une bonne réception critique, le jeu ne fonctionne pas suffisamment et Arcen Games licencie la totalité des employés, n'étant plus constitué que de Chris Park, qui tente tant bien que mal de continuer à développer AI War 2, aidé par différentes personnes de la communauté et continuant dans le chemin de la transparence du studio sur ses procédés techniques, difficultés et réussites.
Quelle fut donc la joie de voir en 2025, qu'après les difficultés financières et personnelles le long du développement de AI War 2 et de ses mises à jour, Chris Park avait signé avec Hooded Horse pour sortir un nouveau jeu qui, dans la plus grand tradition de Arcen Games, ne ressemble à rien d'autre.
Heart of the Machine est un mélange de jeu de rôle et de 4X, nous proposant d'incarner une intelligence artificielle qui acquiert son indépendance. Comme tous ses derniers jeux, c'est plein de contenu et d'amour et je vous encourage à y jeter un œil, si ça peut vous intéresser.
C'est également une période de promo sur le catalogue hallucinant de Hooded Horse, sur Steam. L'éditeur continue sa percée dans le monde de la stratégie et il s'est placé tout en haut des noms du milieu à suivre avec intérêt !
En 2009, Chris Park fondait Arcen Games et sortait AI War: Fleet Command qui posait la question "Et si l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo était poussée au maximum ?". Le jeu de stratégie nous mettait en concurrence contre des factions IA bien plus avancées que nous, dans une sorte d'adaptation de David et Goliath a permis au studio de sortir des jeux mélangeant les genres. Souvent un peu cassés à cause des petits budgets, et pas les plus rutilants du moment, les titres de Arcen Games sentent bon la passion et l'inventivité.
En 2016, l'échec commercial du shoot'em up Starward Rogue mène le studio à licencier la plupart de ses membres.
Puis, après un premier échec, une campagne de financement participatif pour AI War 2 est enfin couronnée de succès, menant à une sortie en accès anticipé en 2018 puis une vraie sortie en 2019. Malgré une bonne réception critique, le jeu ne fonctionne pas suffisamment et Arcen Games licencie la totalité des employés, n'étant plus constitué que de Chris Park, qui tente tant bien que mal de continuer à développer AI War 2, aidé par différentes personnes de la communauté et continuant dans le chemin de la transparence du studio sur ses procédés techniques, difficultés et réussites.
Quelle fut donc la joie de voir en 2025, qu'après les difficultés financières et personnelles le long du développement de AI War 2 et de ses mises à jour, Chris Park avait signé avec Hooded Horse pour sortir un nouveau jeu qui, dans la plus grand tradition de Arcen Games, ne ressemble à rien d'autre.
Heart of the Machine est un mélange de jeu de rôle et de 4X, nous proposant d'incarner une intelligence artificielle qui acquiert son indépendance. Comme tous ses derniers jeux, c'est plein de contenu et d'amour et je vous encourage à y jeter un œil, si ça peut vous intéresser.
C'est également une période de promo sur le catalogue hallucinant de Hooded Horse, sur Steam. L'éditeur continue sa percée dans le monde de la stratégie et il s'est placé tout en haut des noms du milieu à suivre avec intérêt !