ACTU
He-Man and the Masters of the Universe : la perle des reports
par Buck Rogers, email
Je vais en décevoir certains, mais le fait que Musclor carbure aux anabolisants ne fait désormais plus vraiment débat. En revanche, rien ne prouve que cela soit à l’origine du report de He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. À moins que ce ne soit tout simplement le temps d’écrire son titre à rallonge sur les boîtes de jeux.
Quoi qu’il en soit, le jeu développé par Bitmap Bureau (oui, ils nous refont "une" Terminator 2D: No Fate) et édité par Limited Run Games ne sortira finalement pas le 28 avril. Une nouvelle qui devrait ravir Skeletor. Le titre est toujours prévu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et Steam… un jour.
Quoi qu’il en soit, le jeu développé par Bitmap Bureau (oui, ils nous refont "une" Terminator 2D: No Fate) et édité par Limited Run Games ne sortira finalement pas le 28 avril. Une nouvelle qui devrait ravir Skeletor. Le titre est toujours prévu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et Steam… un jour.