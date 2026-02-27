ACTU
Musclor montrera ses gros biscoteaux le 28 avril
par Buck Rogers, email
Je ne vous apprends rien, mais Adam, prince d'Eternia, qui joue les trouillards de service, est en réalité Musclor. Ou He-Man en anglais, littéralement "Lui-Homme", ce doit être des relents de son côté homme des cavernes. Il n’empêche qu’il aura bercé de ses gros bras musclés, l’enfance de beaucoup de Pandas. Bitmap Bureau et Limited Run Games en sont conscients, et ils vont faire vibrer dans votre petit cœur plein de nostalgie en vous proposant le 28 avril qui arrive, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction.
Le jeu, attendu sur PS5, Xbox Series, Switch et Steam, est un beat 'em up en pixel art coloré ma foi de bonne facture. Vous pourrez jouer en solo, ou malheureusement seulement à deux en coopération locale avec un écran partagé. Les personnages jouables seront logiquement Musclor, le Maître d'armes, Tila la fille adoptive de ce dernier et She-Ra, mais seulement en la déverrouillant. Vous affronterez le bestiaire du dessin animé, ou plutôt de la gamme de jouet Les Maîtres de l'univers de Mattel, pour finir par affronter l’infâme Skeletor.
