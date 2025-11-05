ACTU
Terminator 2D: No Fate, le running gag continue
par Buck Rogers, email
Je ne remercie vraiment pas Reef Entertainment et Bitmap Bureau de me faire passer pour un mythomane, vu que la dernière fois en voulant faire le malin j’avais précisé concernant Terminator 2D: No Fate : « Promis, ce sera la fin du running gag. » en parlant d’un énième report du titre. Vous l’aurez compris, le jeu n’est plus à attendre pour le 26 novembre, mais désormais pour le 12 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.
En revanche, je pense que la plupart vont attendre les promos avant de le choper, parce qu’en l’état, la version standard est à 55 euros, et la version collector à 105. Alors oui, il y a une licence derrière, mais avec toutes les bouses qui ont suivi justement Terminator 2, il y a dû y avoir une grosse décote.
