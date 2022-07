Après s'être essuyé les pompes sur les modeurs de leurs jeux par l'intermédiaire du service juridique de Take Two Rockstar a affiché son plus beau sourire corporate pour rappeler à leurs communautés de joueurs combien elles comptent pour eux dans un post de blog détaillant l'avenir des versants multijoueur de leurs derniers titres Pour GTA Online , tout va bien évidemment. Il faut dire que malgré son grand âge, le jeu continue de faire rentrer chaque jour des lingots d'or, que Rockstar utilise désormais directement pour construire des entrepôts qui serviront à stocker d'autres lingots d'or. Le jeu va donc continuer à recevoir du nouveau contenu, différentes petites retouches d'équilibrage sur les armes ou les gains des missions, et de nouveaux événements saisonniers, probablement jusqu'à la fin des temps. Red Dead Online n'aura lui pas cette chance puisque si Rockstar va encore le patcher et rajouter quelques petites missions par-ci par-là, les vrais gros ajouts de contenu font désormais partie du passé, et le jeu pourra alors s'éteindre paisiblement, au grand désespoir de tous les cowboys virtuels qui appréciaient une expérience un peu plus relaxante que celle, frénétique et éreintante, de GTA Online. Quant aux équipes qui travaillaient sur Red Dead Online, elle vont désormais pouvoir aller prêter main forte à celles déjà au boulot sur le futur GTA6.