Grounded : les gens du jardin

Entre deux JDRs avec du poil aux pattes, Obsidian s'essaye à un genre très populaire en ce moment : la survie. Dans Grounded , on joue le rôle d'une bande de gamins qui se retrouvent miniaturisés et qui doivent combattre les dangers d'un jardin en banlieue.La bande-annonce qui suit présente le mode solo et mis à part l'aspect "petit", Grounded semble assez classique. Le jeu sortira en évaluation précoce le 28 Juillet sur Xbox et Steam via les programmes Xbox Game Preview et Early Access.