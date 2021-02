Grand Theft Auto Ban

On espère que vous avez eu le temps de télécharger re3 : quelques jours après la mise en ligne du moteur non-officiel de GTA 3 , Take-Two a demandé à GitHub de faire disparaitre le code et tous les forks connus. Les créateurs de re3 se demandent quoi faire . Ils pourraient contester la décision mais cela aboutirait surement au tribunal ce qui demanderait un investissement de temps et d'argent considérable. On imagine que Take-Two a dans ses cartons un portage de la trilogie 3/VC/SA sur Switch mais ça ne change rien au fait que c'est particulièrement mesquin.