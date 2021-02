GTA : Rétro et ingénieux

Comment être sûr que les générations futures pourront jouer aux jeux actuels et passés ? L'émulation et l'utilisation de machines virtuelles sont de bonnes solutions mais ne sont pas parfaites. La solution ultime est de disposer du code source des jeux pour pouvoir le recompiler et le lancer sur des bécanes modernes. Seulement voilà, les studios qui publient leurs codes source même de vieux jeux sont très rares.Mais parfois, quand un jeu a une base fans de suffisamment grande, une bande de passionnés va tenter de recréer le moteur du jeu souvent à base de rétro-ingénierie. C'est ainsi qu'est né le projet re3 qui recrée le moteur de GTA 3. Après quelques années de boulot, vous pouvez désormais télécharger une version 1.0 du projet et refaire un tour à Liberty City. Tant qu'à faire, les développeurs ont aussi sorti une version pour Vice City et sont en train de bosser sur Liberty City Stories et on espère qu'ils s'attaqueront un jour à San Andreas.A noter que re3 contient la logique du jeu. Pour les assets (2D, 3D, sons, musiques, scripts des quêtes...), il est nécessaire de posséder le jeu original. Les avantages de disposer du code source d'un jeu sont multiples. En plus des problèmes de pérénité évoqués plus haut, on peut porter le jeu en question sur tout et n'importe quoi. re3 tourne de base sur Windows, Linux et macOS mais il y a déjà des portages Switch, Vita et Wii U et il est question de Raspberry Pi.Il est possible de réparer les bugs et limitations du jeu de base comme virer les temps de chargement quand on passe d'une île à l'autre ou supporter pleinement les écrans larges. Evidemment créer des mods ou des versions customs devient bien plus facile. Pour les développeurs, ce code source est une mine d'information qui peut aider à comprendre comme on fait un GTA-like. CD Projekt RED devrait par exemple consulter CarAI.cpp