Ghostwire: Tokyo se montrera demain soir

Sony semble vouloir nous empêcher de nous coucher tôt : en plus du State of Play dédié à Gran Turismo 7 prévu ce soir , un autre petit showcase vient d'être programmé pour demain soir à 23:00. Celui-ci sera dédié à Ghostwire: Tokyo , le si mystérieux nouveau jeu de T ango Gameworks . On espère que ça sera enfin l'occasion de nous montrer ce que le jeu a vraiment dans le ventre, surtout à moins de deux mois de sa sortie supposée (la description de la vidéo parle du 25 mars). On rappelle que le jeu doit débarquer sur PS5 et PC, mais pas sur Xbox, en tout cas pas pendant que courra la période d'exclusivité.