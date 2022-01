Un State of Play spécial Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West qui sort le 18 février

Parfois, il suffit d'une simple annonce sur un blog pour aller droit au but. Pas besoin de parler de NFT, de Blockchain ou d'autres trucs à la mode, mais seulement du contenu du prochain State of Play de Sony (pour les gens du fond, le Nintendo Direct de Sony). Le rendez-vous est pris pour ce mercredi 2 février à 23h (heure française) et le contenu sera 100% dédié à Gran Turismo 7 , toujours prévu pour le 4 mars sur PS4 et PS5.L'occasion de faire le tour du mode carrière pendant 30 minutes, avec plein de choses inédites, probablement de jolies voitures, des circuits qui défoncent et surtout, un peu de sérieux dans cette compétition automobile. Ça nous changera de ces jeunes riches organisant des courses dans le Mexique inhabité de Forza Horizon 5