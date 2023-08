Gamescom-pliquée

Mercredi 23/08

Il ne vous aura pas échappé que la Gamescom a commencé hier , mais elle continuera son chemin jusqu'à dimanche, si vous arrivez à le suivre. En effet, rien n'est fait pour que vous sachiez quand chaque acteur parlera de ses nouveautés. Le site officiel est un jeu de piste sans nom qui arrive à peine à donner les dates et heures des vidéos du jour , sans un mot pour ce qu'elles présenteront. Donc pour vous aider (un peu) à vous y retrouver, on a sorti notre boussole et notre calepin pour vous flêcher les rendez-vous les plus à même d'être utiles et on va essayer de vous tenir informés autant qu'on pourra au fil de la semaine.10h - 19h : Astragon Live Stream (Construction Simulator, Bus Simulator...)15h00 - 16h00 : Hi-Fi Rush16h00 - 17h00 : Bandai Namco16h00 - 17h30 : The Elder Scrolls Online : Necrom17h30 - 18h00 : Bethesda, duplex avec Samantha Cristoforetti qui est sur la station internationale18h00 - 19h00 : Cities in the sky par Colossal Order (Cities Skyline 2) gameplay premiere18h00 - 19h00 : The Elder Scrolls Online, avec le game director Matt Firor19h00 : Into the Infinite, Level Infinite Showcase (AC Jade, Wayfinder...)19h30 - 22h00 : Future games Show, "premières mondiales" et "trailers frais", animé par Troy Baker et Erika Ishii.20h00 - 21h00 : Awesome indies10h - 19h : Astragon Live Stream (Construction Simulator, Bus Simulator...)16h00 : Cyberpunk 2077 Phantom Liberty REDstreams10h - 19h : Astragon Live Stream (Construction Simulator, Bus Simulator...)10h - 19h : Astragon Live Stream (Construction Simulator, Bus Simulator...)10h - 19h : Astragon Live Stream (Construction Simulator, Bus Simulator...)19h00 : Panic Games showcase (Firewatch...)