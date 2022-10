Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps d'octobre 2022

Les jeux annoncés pour le mois d'octobre

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Octobre

Events

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Octobre

Les jeux quittant le Game Pass en Octobre

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Et c'est reparti pour un tour de jeux dans le pays merveilleux du Gamepass. Et ça envoie du lourd ce mois-ci avec notamment 2 des jeux les plus attendus en cette fin d'année : Scorn et A Plague Tale : Requiem , auxquels on ajoute l'arrivée remarquée sur la console de Microsoft de Persona 5 Royal . Au fait si vous avez loupé l'info, Prodeus a rejoint ses camarades dans l'abonnement en toute fin de mois dernier . Pour le reste, ça se passe ci-dessous avec du Norco par-ci, du Signalis par-là etc...27/10 :27/10 :21/10 :- Optimisé Series X/S20/10 :18/10 :- Series X/S seulement14/10 :- Series X/S seulement11/10 :11/10 :06/10 :- Series X/S seulementDisponible :- Optimisé Series X/S18/10 :14/10 :13/10 :11/10 :06/10 :06/10 :Disponible :18/10 :14/10 :11/10 :Disponible :(à venir) Liste complète des jeux compatibles tactilesDisponible :jusqu'au 11/10 :11/10 :11/10 :11/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :15/10 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 470 jeux console, 444 jeux PC et 375 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :01/11 :04/11 :15/11 :13/12 :