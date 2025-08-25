ACTU
[Hors Sujet] CBL Contre Les Ordinateurs
par CBL, email @CBL_Factor
Ce qui suit est totalement hors sujet mais faut que ça sorte sous peine de générer un cancer rectal. Dans le "civil", je suis développeur mais comme c'est une petite boîte j'ai d'autres responsabilités. Je suis entre autres l'IT de facto (et pas de Factor) de la boîte. Un de nos artistes 3D fait principalement du rendu CPU donc en 2021 on lui a pris un Threadripper PRO 3975WX, une brute avec 32 coeurs et 8 canaux de mémoire.
La carte mémoire est une Supermicro M12SWA-TF et je n'avais pas fait trop gaffe à l'époque car dans ma tête, Supermicro c'est du matos pro et solide. J'aurais du faire gaffe. 4 ans, il est temps de migrer la bécane sous Windows 11. Ce qui aurait du être une simple opération de quelques heures est devenu un cauchemar de quelques jours.
Avant toute chose, il est important de préciser que dans ce cas, Windows 11 n'est pas un choix mais une obligation. Pour des raisons que je ne détaillerai pas, nos PCs pro doivent être sous Windows avec chiffrage des données et ils doivent être sur Entra ID, la version cloud d'Active Directory. Le support de Windows 10 s'arrêtant bientôt, le passage à Windonze est olbigatoire. Ce dernier nécessite deux choses pour s'installer : SecureBoot et un module TPM 2.0. En théorie on peut zapper la partie TPM mais j'en ai aussi besoin pour le chiffrage. Et puis de toute façon ça ne devrait pas être un problème vu que le Threadripper PRO 3975WX comporte un TPM logiciel (fTPM) comme tous les processeurs modernes.
Je vais donc dans le BIOS pour activer le bousin. Je suis habitué aux BIOS modernes comme ceux d'Asus avec interface graphique et support du clavier/souris. Celui de Supermicro était un retour aux années 90s avec son mode texte ne supportant que le clavier. Je fouille dans les options et trouve SecureBoot mais fTPM est aux abonnés absents. C'est assez classique pour les PCs de l'époque : la fonctionnalité existe mais n'est pas exposée dans le BIOS. Il faut mettre à jour ce dernier. Je trouve la nouvelle version du BIOS sur le site de Supermicro, le colle sur une clé USB et retourne dans le BIOS. Je ne trouve pas d'option pour flasher le bousin. En consultant le manual de la carte mère, j'apprend que cette dernière comporte un module appelé Baseboard Management Controller ou BMC qui permet de contrôler à distance certaines opérations.
C'est assez courant sur les cartes mère pour serveurs mais c'est en pratique une backdoor pré-installée ce qui n'est pas super rassurant. BMC comprend un petit serveur web qui permet entre autres de flasher le BIOS donc je connecte le PC au réseau, sort mon PC portable et tape l'IP dans un navigateur. Il faut un login et un mot de passe. La doc me dit que le login est "ADMIN" et que le mot de passe est écrit sur la carte mère. J'ouvre le PC et effectivement je vois une étiquette qui dit "PWD" sauf qu'elle est derrière la carte graphique. Pas de problème. J'enlève cette dernière, je prends la photo du mot de passe, je remet la carte mère, je retourne dans le BIOS et je tape le mot de passe dans l'admin web. Je flashe le BIOS ce qui me permet d'activer fTPM et SecureBoot au passage. Fin de l'histoire.
Je déconne. Windows 11 refuse de s'installer. Il me dit que SecureBoot n'est pas activé. Je retourne dans le BIOS. SecureBoot est bien activé. A tout hasard, je le désactive, je reboote, je le réactive et je reboote. Windows 11 accepte de s'installer. Au début l'installation se passe bien mais après le premier reboot, je me retrouve face à un écran noir. Puis après quelques secondes, le PC reboote. Et refait la même chose en boucle. Impossible à récupérer. Ca sent la bonne journée pourrie. J'utilise ma fidèle clé USB et Rufus pour préparer une clé bootable et j'active l'option qui permet de zapper l'obligation d'avoir un compte MS. Juste au cas où. Je boote dessus, je lance l'installation de Windows et rebelotte. Le cycle infernal écran/reboot recommence. Bon. je relance l'installation de Windows mais cette fois je retire le câble réseau. J'arrive sur le bureau Windows. Tout semble opérationnel. Je rebranche le câble réseau. Les mises à jour démarrent et le cycle infernal reprend. Cette fois j'étais un peu moins idiot : j'ai créé un point de restauration avant de rebrancher le câble réseau donc je n'ai pas à résintaller Windows mais je ne sais pas vraiment quoi faire.
A tout hasard je google les symptones et tombe sur un post Reddit d'un type qui a exactement le même souci mais surtout qui a la solution. Il faut installer les pilotes ASPEED avant de faire les mises à jour Windows. Voyez-vous, le BMC comporte aussi sa propre carte vidéo avec sortie VGA ce qui est normal pour de la maintenance mais ça met totalement la zone quand Windows tente d'installer des pilotes graphiques génériques. Tant que j'y suis j'installe tous les autres pilotes depuis le site de Supermicro puis je lance les mises à jour. Le PC redémarre. Vu que c'est une carte mère pro et qu'il y a trois tonnes de RAM, POSTer prend trois plombes donc c'est le gros stress. Ca POSTe. Puis écran noir. Gros stress. Puis quelques longues secondes plus tard le bureau Windows. Fin de l'histoire.
Je déconne. Il est temps de configurer le PC proprement. Le premier truc que je fais est de désinstaller les trois tonnes de daubes ide Windows 11 : OneDrive, CoPilot, Microsoft 365 CoPilote, Teams, Outlook, Xbox Live, Game Assist, News, Weather... Puis je tente d'activer le chiffrage via BitLocker. Le bousin me dit que je n'ai pas de TPM 2.0. Pourtant je l'ai clairement activé dans le BIOS et j'ai pu installer Windows 11. Je me pose des questions existencielles sur mes choix de carrière. Je retourne dans le BIOS. L'option TPM est bien activée. Je retente le même coup qu'avec SecureBoot, la fameuse méthode "Have you tried turning off and on again ?". Rien à faire.
Juste en dessous de l'option pour activer fTPM il y a une autre option appelée "Erase fTPM NV for factory reset". Je me dis que c'est un coup à briquer une machine à 6000 balles mais j'ose espérer que je peux récuperer le tout avec BMC. J'active l'option et je reboote. Je me retrouve devant un écran POST totalement différent avec ce bon vieux logo American Megatrends, Inc qui me dit "press Y to reset fTPM". J'appuie sur Y. Le PC reboote mais Windows ne se lance plus. Je retourne dans le BIOS. Je désactive l'option "Erase fTPM NV for factory reset". Cette fois Windows se lance.
Je redémarre 5 ou 6 fois histoire d'être sur que tout fonctionne. J'active le chiffrage. Windows propose de sauver la clé de récupération dans un fichier texte. Gag : il refuse de sauver le fichier en question sur un disque chiffré par contre il autorise de l'imprimer. J'utilise donc l'imprimante PDF installée de base pour sauvegarder la clé en question sur le disque chiffré. Je bascule la bécane sur le domaine. Ca crée un nouvelle utilisateur ce qui est normal. Ce qui est moins normal c'est que les trois tonnes de daubes (OneDrive, CoPilot, Microsoft 365 CoPilot, Teams, Outlook, Xbox Live, Game Assist, News, Weather...) sont revenues au passage. Et c'est comme cela tout le temps. Sur des PCs Windows 11 fraîchement déballés, je me suis parfois retrouvé avec Office et OneNote installé de base en 9 langues différentes en plus de la version CoPilot. Et c'est sans compter la tonne de bloatware installé de base sur les PCs pré-montés/PCs portables.
Le pire dans tout cela n'est pas juste le temps perdu mais le fait que ça ne me servira à rien dans le futur. Je ne vais pas racheter de bécane à base de Supermicro et c'était le dernier PC pro que j'avais à mettre à jour vers Windows 11. Donc tout le savoir "acquis" va partir directement à la poubelle tout comme la tonne de PCs qui ne pourront pas être mis à jour vers Windonze au mois d'octobre. Pour mon PC perso le choix est fait : je passe à Linux. la VR ne semblant plus fonctionner sur mon PC car ni Valve ni Meta ne semble capable de réparer leurs couches logicielles, je ne perdrais pas grand chose.
