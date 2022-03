Vous avez envie de partir en vacances mais les finances ne suivent pas ? Relancez Microsoft Flight Simulator ! La simu d'Asobo vient d'être mise à jour pour ajouter des versions détaillées de la péninsule ibérique, Gibraltar et les Îles Canaries. Comme d'habitude c'est gratuit et le résultat est superbe. On pourrait presque apercevoir les touristes allemands rouges comme des homards sur les plages d'Andalousie.