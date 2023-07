Flashback 2 : Welcome To The Jungle

Le premier Flashback sorti en 1992 et développé par Delphine Software est un classique. Le jeu vidéo de plates-formes et d'action a eu le droit à une suite assez moyenne en 1995 Fade to Black , et à un remake décevant en 2013. Alors, on a été logiquement assez méfiants au regard des premiers extraits de gameplay de Flashback 2 Aujourd’hui, on a le droit à une nouvelle bande-annonce. A vous de juger si ce qui est nouvellement présenté par Microids est plus convaincant ou non. Quoiqu’il en soit, le jeu sera attendu pour novembre de cette année sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.