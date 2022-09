Kenshiro, que s'est-il passé ? Toi qui as vaincu Shin, Souther et même Raoh qui était un sacré gros morceau, faire le guignol dans un titre casu, ça ne te ressemble pas. Je sais, tu vis dans un monde postapocalyptique et qu'il faut bien nourrir Lynn et Batt, mais était-ce nécessaire de perdre toute dignité en faisant le bouffon comme instructeur d'un jeu de fitness ? Ryūken, ton ancien maître, doit se retourner dans sa tombe en voyant que tu travestis l'héritage millénaire du Hokuto Shinken qu'il t'a transmis.

Maintenant que ma missive est passée, rappelons que le jeu est prévu pour mars 2023 sur Switch, mais on ne sait pas encore, si la crédibilité de Kenshiro est déjà morte, il vous reste deux vidéos de trois minutes à visionner avant de faire "splortch".