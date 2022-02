FIFA/EA : le divorce approche

Souvenez-vous : EA négociait avec la FIFA un nouveau contrat et les choses ne se passaient pas exactement bien. Apparemment ça ne s'arrange pas et EA est à deux doigts d'abandonner la licence. Selon le PDG d'EA , FIFA c'est juste "quatre lettres sur le devant de la boite" et elles n'ont pas beaucoup d'importance hors coupe du monde. La FIFA serait aussi un frein aux ambitions d'EA en matière d'ajouts de gameplay et de nouveaux types de contenus numériques (comprenez : payants). FIFA 23 risque d'être donc le dernier du nom et il serait accompagné par deux jeux dédiés à la coupe du monde, un pour les hommes et un pour les femmes.