ACTU
FBC: Firebreak s’offre une dernière mise à jour majeure
par Buck Rogers, email
Alors ce n’est pas non plus le chant du cygne de FBC: Firebreak, le jeu est prévu de rester à disposition des joueurs pour encore quelques années malgré sa faible fréquentation. Toutefois, en dépit du pedigree impressionnant de leurs créateurs Remedy Entertainment, ses idées coopératives et son univers intrigant, le jeu n’a jamais vraiment réussi à trouver son public, et il sera malheureusement passé complètement sous le radar. C’est pourquoi, il vient de recevoir sa dernière mise à jour majeure.
Baptisée Open House, cette mise à jour marque la fin de l’ajout de contenu inédit pour le jeu. Toutefois, elle apporte tout de même un ensemble d’améliorations notables. Parmi les ajouts les plus visibles, on trouve cinq nouvelles arènes pour le mode Endless Shift, mais également une fonctionnalité sympa : le Friend’s Pass cross-platform. Si vous possédez le jeu, vous avez désormais la possibilité d’inviter jusqu’à deux amis à vous rejoindre. Si vous n’en avez pas, sachez que l’on ne vous juge pas ici sur Factor. On vous autorise même à faire appel à d’autres Pandas sur notre Discord.
Au-delà de ces ajouts, Remedy a également profité de cette mise à jour pour revoir plusieurs éléments de gameplay. Ainsi, le système d’équipement de perks a été ajusté afin de permettre des builds plus cohérentes et plus puissantes, tandis que l’équilibrage des armes et certains effets de statut ont été retravaillés. Les développeurs ont également ajouté que les serveurs resteront actifs pendant encore de nombreuses années.
À sa sortie en juin 2025, FBC: Firebreak était proposé à 39,99 euros pour l’édition standard, tandis que la Deluxe Edition atteignait les 49,99 euros. Ça, c’était avant, parce que désormais il faudra compter sur un tarif de base ramené à 19,99 euros, avec une édition Deluxe qui passe elle à 29,99 euros. Au moment de l’écriture de ces lignes, il y a une même promotion sur Steam de 20 % valable jusqu’au 31 mars, ramenant les deux versions sus-cités aux prix respectivement de 15,99 euros et 23,98 euros. Cela devrait permettre de booster un peu la fréquentation du jeu, les données sur SteamDB montrent en effet une activité loin des standards habituels du studio.
On rappelle que l’expérience multijoueur coopérative, FBC: Firebreak, est un spin-off ancré dans le même univers que Control et Alan Wake, dans une sorte de "Remedy Cinematic Universe", un ensemble de récits connectés que le studio finlandais a développé progressivement, et qui explorait les opérations du Federal Bureau of Control sous un angle plus orienté action. En attendant la suite de Control avec Control Resonant. Ainsi que les remakes de Max Payne et Max Payne 2, bien que ces derniers ne fassent pas partie de cet univers malgré l’hommage représenté par le personnage d’Alex Casey dans Alan Wake 2.
Quoi qu’il en soit, on appréciera la sortie "digne" et respectueuse de la communauté vis à vis de FBC: Firebreak par Remedy plutôt qu’une fermeture brutale, comme c’est trop souvent la tradition dans le secteur. Nous ne sommes clairement pas en face d’un abandon précipité, car le studio a pris soin de s’assurer d’une pérennité technique des serveurs afin que le jeu reste accessible même avec une base de joueurs réduite. Toutefois, tenté l’aventure du multijoueur pour des développeurs plutôt habitués à des expériences solos, était un pari risqué et qui n’a pas payé, et cela à même du troubler une partie de leur public traditionnel. Cependant, vu que leurs prochains projets sont des retours aux sources, on ne s’en fait pas trop pour eux.
Baptisée Open House, cette mise à jour marque la fin de l’ajout de contenu inédit pour le jeu. Toutefois, elle apporte tout de même un ensemble d’améliorations notables. Parmi les ajouts les plus visibles, on trouve cinq nouvelles arènes pour le mode Endless Shift, mais également une fonctionnalité sympa : le Friend’s Pass cross-platform. Si vous possédez le jeu, vous avez désormais la possibilité d’inviter jusqu’à deux amis à vous rejoindre. Si vous n’en avez pas, sachez que l’on ne vous juge pas ici sur Factor. On vous autorise même à faire appel à d’autres Pandas sur notre Discord.
Au-delà de ces ajouts, Remedy a également profité de cette mise à jour pour revoir plusieurs éléments de gameplay. Ainsi, le système d’équipement de perks a été ajusté afin de permettre des builds plus cohérentes et plus puissantes, tandis que l’équilibrage des armes et certains effets de statut ont été retravaillés. Les développeurs ont également ajouté que les serveurs resteront actifs pendant encore de nombreuses années.
À sa sortie en juin 2025, FBC: Firebreak était proposé à 39,99 euros pour l’édition standard, tandis que la Deluxe Edition atteignait les 49,99 euros. Ça, c’était avant, parce que désormais il faudra compter sur un tarif de base ramené à 19,99 euros, avec une édition Deluxe qui passe elle à 29,99 euros. Au moment de l’écriture de ces lignes, il y a une même promotion sur Steam de 20 % valable jusqu’au 31 mars, ramenant les deux versions sus-cités aux prix respectivement de 15,99 euros et 23,98 euros. Cela devrait permettre de booster un peu la fréquentation du jeu, les données sur SteamDB montrent en effet une activité loin des standards habituels du studio.
On rappelle que l’expérience multijoueur coopérative, FBC: Firebreak, est un spin-off ancré dans le même univers que Control et Alan Wake, dans une sorte de "Remedy Cinematic Universe", un ensemble de récits connectés que le studio finlandais a développé progressivement, et qui explorait les opérations du Federal Bureau of Control sous un angle plus orienté action. En attendant la suite de Control avec Control Resonant. Ainsi que les remakes de Max Payne et Max Payne 2, bien que ces derniers ne fassent pas partie de cet univers malgré l’hommage représenté par le personnage d’Alex Casey dans Alan Wake 2.
Quoi qu’il en soit, on appréciera la sortie "digne" et respectueuse de la communauté vis à vis de FBC: Firebreak par Remedy plutôt qu’une fermeture brutale, comme c’est trop souvent la tradition dans le secteur. Nous ne sommes clairement pas en face d’un abandon précipité, car le studio a pris soin de s’assurer d’une pérennité technique des serveurs afin que le jeu reste accessible même avec une base de joueurs réduite. Toutefois, tenté l’aventure du multijoueur pour des développeurs plutôt habitués à des expériences solos, était un pari risqué et qui n’a pas payé, et cela à même du troubler une partie de leur public traditionnel. Cependant, vu que leurs prochains projets sont des retours aux sources, on ne s’en fait pas trop pour eux.