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ACTU

Fallen Aces sort de l'ombre

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Fallen Aces faisait partie de mes bonnes surprises de 2025 et à l'époque seul le premier épisode était sorti. Le deuxième épisode vient de sortir et vous n'avez pas à dépenser le moins centime si vous avez déjà acheté l'accès anticipé. Le jeu se mettra simplement à jour. Pour les autres, vous pouvez acheter les jeux pour moins de 12 euros.

Baptisé Shadow Of Death, ce deuxième épisode semble encore plus fou avec plein de nouvelles armes et même des poursuites en voiture. Les amateurs de cyberpunk reconnaitront le Mateba Autorevolver cher à l'inspecteur Togusa de la Section 9.

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